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«Ливерпуль» готов заплатить за Экитике больше «Ньюкасла» и дал это понять «Айнтрахту». Сегодня состоятся переговоры

«Ливерпуль» включился в борьбу с «Ньюкаслом» за Юго Экитике.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мерсисайдцы уведомили «Айнтрахт» о намерении сделать предложение по 23-летнему форварду, и дали понять франкфуртскому клубу, что готовы заплатить больше, чем «Ньюкасл».

Официального предложения от «Ливерпуля» еще не поступало. Однако на сегодня запланирована новая встреча.

«Ньюкасл» вчера не смог продвинуться в переговорах с «Айнтрахтом». В немецком клубе считают, что Экитике хотел бы перейти в «Ливерпуль».

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
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