«Ливерпуль» готов заплатить за Экитике больше «Ньюкасла» и дал это понять «Айнтрахту». Сегодня состоятся переговоры

«Ливерпуль» включился в борьбу с «Ньюкаслом» за Юго Экитике.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мерсисайдцы уведомили «Айнтрахт » о намерении сделать предложение по 23-летнему форварду, и дали понять франкфуртскому клубу, что готовы заплатить больше, чем «Ньюкасл ».

Официального предложения от «Ливерпуля » еще не поступало. Однако на сегодня запланирована новая встреча.

«Ньюкасл» вчера не смог продвинуться в переговорах с «Айнтрахтом». В немецком клубе считают, что Экитике хотел бы перейти в «Ливерпуль».