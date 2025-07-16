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«Ливерпуль» рассматривает Уоткинса, Осимхена, Экитике, Родриго и Висса на случай срыва трансфера Исака (Daily Mail)

«Ливерпуль» рассматривает других форвардов на случай срыва трансфера Александера Исака.

В шорт-лист мерсисайдцев входят Олли Уоткинс из «Астон Виллы», нападающий «Брентфорда» Йоан Висса, Юго Экитике («Айнтрахт») и Виктор Осимхен – как часть сделки по возможному переходу Дарвина Нуньеса в «Наполи», сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Ливерпуль» также следит за ситуацией с вингером Родриго, который может покинуть «Реал».

Кроме того, в сфере интересов «красных» находится Маркус Рэшфорд, но переговоры по форварду «Манчестер Юнайтед» пока безуспешны.

Ожидается, что помимо Нуньеса «Ливерпуль» планирует продать 22-летних хавбеков Харви Эллиотта и Тайлера Мортона.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
logoЛиверпуль
logoбундеслига Германия
logoНьюкасл
logoНаполи
возможные трансферы
logoАлександер Исак
logoВиктор Осимхен
logoМанчестер Юнайтед
logoАйнтрахт Франкфурт
logoМаркус Рэшфорд
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoБрентфорд
logoРодриго
logoРеал Мадрид
logoЙоан Висса
logoЛа Лига
logoАстон Вилла
logoЮго Экитике
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