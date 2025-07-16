«Ливерпуль» связался с «Айнтрахтом» по поводу Экитике

«Ливерпуль» контактировал с «Айнтрахтом» по поводу Юго Экитике.

По информации The Athletic, мерсисайдцы связались с немецким клубом по поводу трансфера 23-летнего нападающего.

«Ливерпуль » сохраняет интерес к форварду «Ньюкасла » Александеру Исаку . Клуб также открыт к предложениям по Дарвину Нуньесу .

«Ньюкаслу» тоже нравится Экитике – «Айнтрахт » ранее отказался продавать футболиста за 80 млн евро.

Француз забил 15 голов в прошлом сезоне Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь .