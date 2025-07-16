«Ливерпуль» связался с «Айнтрахтом» по поводу Экитике
«Ливерпуль» контактировал с «Айнтрахтом» по поводу Юго Экитике.
По информации The Athletic, мерсисайдцы связались с немецким клубом по поводу трансфера 23-летнего нападающего.
«Ливерпуль» сохраняет интерес к форварду «Ньюкасла» Александеру Исаку. Клуб также открыт к предложениям по Дарвину Нуньесу.
«Ньюкаслу» тоже нравится Экитике – «Айнтрахт» ранее отказался продавать футболиста за 80 млн евро.
Француз забил 15 голов в прошлом сезоне Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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