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«Ливерпуль» связался с «Айнтрахтом» по поводу Экитике

«Ливерпуль» контактировал с «Айнтрахтом» по поводу Юго Экитике.

По информации The Athletic, мерсисайдцы связались с немецким клубом по поводу трансфера 23-летнего нападающего. 

«Ливерпуль» сохраняет интерес к форварду «Ньюкасла» Александеру Исаку. Клуб также открыт к предложениям по Дарвину Нуньесу.

«Ньюкаслу» тоже нравится Экитике – «Айнтрахт» ранее отказался продавать футболиста за 80 млн евро.

Француз забил 15 голов в прошлом сезоне Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoЮго Экитике
logoбундеслига Германия
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoАлександер Исак
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