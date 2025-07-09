«Сосьедад» о Захаряне: «У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. Он будет работать индивидуально, пока боль не пройдет»

В «Реал Сосьедад» сообщили об отсутствии травмы у Арсена Захаряна.

Сообщалось, что российский полузащитник «Реал Сосьедад » досрочно завершил вчерашнюю тренировку команды из-за болей в камбаловидной мышце.

«У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. У него только боль [в камбаловидной мышще], и он будет работать один по индивидуальной программе, пока эта боль не пройдет», – сказал пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате.

В прошлом сезоне Захарян из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге , забив один гол.