«Сосьедад» о Захаряне: «У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. Он будет работать индивидуально, пока боль не пройдет»
В «Реал Сосьедад» сообщили об отсутствии травмы у Арсена Захаряна.
Сообщалось, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» досрочно завершил вчерашнюю тренировку команды из-за болей в камбаловидной мышце.
«У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. У него только боль [в камбаловидной мышще], и он будет работать один по индивидуальной программе, пока эта боль не пройдет», – сказал пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате.
В прошлом сезоне Захарян из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге, забив один гол.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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