  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сосьедад» о Захаряне: «У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. Он будет работать индивидуально, пока боль не пройдет»
52

«Сосьедад» о Захаряне: «У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. Он будет работать индивидуально, пока боль не пройдет»

В «Реал Сосьедад» сообщили об отсутствии травмы у Арсена Захаряна.

Сообщалось, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» досрочно завершил вчерашнюю тренировку команды из-за болей в камбаловидной мышце.

«У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. У него только боль [в камбаловидной мышще], и он будет работать один по индивидуальной программе, пока эта боль не пройдет», – сказал пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате.

В прошлом сезоне Захарян из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге, забив один гол.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?6033 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoАрсен Захарян
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Захаряна: «Никаких повреждений нет. Арсен планово закончил тренировку раньше, все хорошо»
22вчера, 15:36
Брат Захаряна о травме Арсена: «Без паники! Отдельный план подготовки. Сразу в нагрузку не пускают, грамотный подход тренерского штаба»
42вчера, 13:50
Главные новости
ЧМ-2026 станет самым вредным для окружающей среды в истории. Загрязнение будет эквивалентно годовой эксплуатации 6,5 млн автомобилей, подсчитали экологи (Independent)
2020 минут назад
Минимум три арбитра матча «Сочи» – «Торпедо» отстранены от судейства и не вызваны на сбор: Любимов, Аверьянов и задержанный Головко. Главного судью не отстранили (Sport Baza)
1237 минут назадВидео
RFEF сомневается по поводу переноса матча «Реала» в 1-м туре Ла Лиги и хочет дождаться результата игры с «ПСЖ» в полуфинале КЧМ (Cadena SER)
852 минуты назад
У «Реала» лучшая посещаемость на КЧМ – 67 247 человек на матче в среднем
9сегодня, 11:08
Сальгадо об условиях на клубном ЧМ: «Мы играли в ЛЧ при минус 16 – нельзя все время играть там, где климат и время всех устраивают. Все заслуживают права выступить на таком турнире»
13сегодня, 11:05
«ПСЖ» и «Реал» в полуфинале КЧМ! Ставьте на игру с бонусом 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 11:00Реклама
Абена об РПЛ: «Многие недооценивают ее уровень. Россия заслуживает возвращения в международные турниры, особенно «Спартак» должен ее представлять»
18сегодня, 10:53
«Торпедо» распустят в случае исключения из РПЛ, заявил адвокат владельца клуба
128сегодня, 10:25
Кайседо травмировал голеностоп в конце 2-го тайма матча с «Флуминенсе», сообщил Мареска: «Мойсес думал, что сможет продолжить, но почувствовал боль»
3сегодня, 10:09
В получении взяток за влияние на результаты матчей в России подозревают 9 арбитров, включая фигурирующих в деле «Торпедо» Перезву и Головко (Иван Карпов)
88сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» требует  за Дьокереша 70 млн евро фиксированной суммы, «Арсенал» предлагает 65+15 млн. Переговоры зашли в тупик, трансфер может сорваться (Record)
13 минуты назад
Ла Лига не видит оснований для переноса матча «Реала» в 1-м туре Ла Лиги
35 минут назад
Валерий Масалитин: «Надо ужесточать лимит до 3-4 легионеров в старте. А в команде пусть их хоть десяток будет. Нельзя, чтобы средний иностранец преграждал путь молодому россиянину»
1023 минуты назад
«Тоттенхэм» не получал официального предложения от «Атлетико» по Ромеро. Клуб не настроен продавать защитника, его считают ключевым игроком
454 минуты назад
«Бавария» готова заплатить за Диаса не более 60 млн евро плюс бонусы. Переговоры с «Ливерпулем» пока приостановлены на фоне гибели Жоты
5сегодня, 11:25
Ле Норман поднялся на Фудзияму. Высота вулкана – 3776 м
2сегодня, 10:44Фото
Нету посвятил Жоте выход «Челси» в финал клубного ЧМ: «Это для Диогу и его семьи. Надеюсь, получится выиграть турнир для него»
4сегодня, 10:44
Гасилин о драке Смолова: «Федор – образованный, воспитанный, умный и эрудированный человек. Его очень жестко спровоцировали, уверен, что он жалеет. Драка «Локомотива» и ЦСКА в ЮФЛ намного хуже»
18сегодня, 10:19
Перенесший рецидив рака в феврале хавбек «Лас-Пальмаса» Родригес успешно прошел медосмотр и тренируется уже две недели
1сегодня, 10:01
«Динамо» отдало Лепского в аренду «Крыльям Советов» на сезон с правом выкупа
5сегодня, 09:54