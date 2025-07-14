«Реал Сосьедад» о Захаряне: «У него был тот же вирус, что и у Мбаппе. Арсен будет работать несколько дней по индивидуальной программе»

«Сосьедад» рассказал о простуде Арсена Захаряна.

Российский полузащитник команды пропустил тренировку команды из-за вируса.

«Мышечная боль Арсена забыта. Правда, на прошлой неделе у него был тот же вирус, что и у Мбаппе.

Арсен будет работать несколько дней по индивидуальной программе, пока не восстановится на 100 процентов», – заявил в пресс-службе испанского клуба.

В прошлом сезоне хавбек из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге, забив один мяч.

Напомним, что у Килиана Мбаппе был диагностирован острый гастроэнтерит , форварда «Реала» госпитализировали, француз пропустил групповой этап КЧМ в США. Позже стало известно, что гастроэнтеритвызвали бактерии в курином мясе , француз потерял 6 кг.