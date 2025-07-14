«Реал Сосьедад» о Захаряне: «У него был тот же вирус, что и у Мбаппе. Арсен будет работать несколько дней по индивидуальной программе»
«Сосьедад» рассказал о простуде Арсена Захаряна.
Российский полузащитник команды пропустил тренировку команды из-за вируса.
«Мышечная боль Арсена забыта. Правда, на прошлой неделе у него был тот же вирус, что и у Мбаппе.
Арсен будет работать несколько дней по индивидуальной программе, пока не восстановится на 100 процентов», – заявил в пресс-службе испанского клуба.
В прошлом сезоне хавбек из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге, забив один мяч.
Напомним, что у Килиана Мбаппе был диагностирован острый гастроэнтерит, форварда «Реала» госпитализировали, француз пропустил групповой этап КЧМ в США. Позже стало известно, что гастроэнтеритвызвали бактерии в курином мясе, француз потерял 6 кг.
Алексей Батраков
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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