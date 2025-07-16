Захарян занимается индивидуально после вируса. Хавбеку «Сосьедада» еще не разрешили вернуться к тренировкам с командой, несмотря на прогресс в восстановлении
Арсен Захарян тренируется индивидуально после болезни.
Напомним, 14 июля полузащитник «Реал Сосьедад» пропустил тренировку команды из-за вируса.
В среду российский футболист занимался отдельно от основной группы – он продолжает восстановление. Несмотря на прогресс в лечении, хавбеку еще не разрешили вернуться к тренировкам с командой.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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