Захарян занимается индивидуально после вируса. Хавбеку «Сосьедада» еще не разрешили вернуться к тренировкам с командой, несмотря на прогресс в восстановлении

Арсен Захарян тренируется индивидуально после болезни.

Напомним, 14 июля полузащитник «Реал Сосьедад » пропустил тренировку команды из-за вируса.

В среду российский футболист занимался отдельно от основной группы – он продолжает восстановление. Несмотря на прогресс в лечении, хавбеку еще не разрешили вернуться к тренировкам с командой.