Джерард стал дедушкой в 45 лет. 21-летняя дочь экс-хавбека «Ливерпуля» родила от сына ирландского преступника

Стивен Джеррард стал дедушкой в 45 лет.

21-летняя дочь экс-хавбека «Ливерпуля » родила девочку.

В своем инстаграме Лилли-Элла опубликовала черно-белую фотографию, на которой ее бойфренд Ли Бирн несет новорожденную в люльке. Она подписала фото: «Нас было двое, теперь нас трое». Джеррард прокомментировал пост: «Мы не можем дождаться – отличные новости, поздравляем, мы тебя любим».

Ли Бирн – сын дублинского преступника Лиама Бирна. В прошлом году Лиам получил пять лет тюрьмы за незаконное хранение оружия. Сейчас он отбывает наказание в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Его связывают с одной из самых влиятельных криминальных династий Ирландии.

Дед Ли, Джеймс «Челюсти» Бирн, был осужден за вооруженное ограбление и мошенничество. Он умер в прошлом году в возрасте 77 лет после долгой преступной карьеры.

У самого молодого отца нет истории противоправных действий. Ли официально состоит в отношениях с Лилли-Эллой, одной из трех дочерей Джеррарда , с октября 2022 года.