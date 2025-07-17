Джерард стал дедушкой в 45 лет. 21-летняя дочь экс-хавбека «Ливерпуля» родила от сына ирландского преступника
21-летняя дочь экс-хавбека «Ливерпуля» родила девочку.
В своем инстаграме Лилли-Элла опубликовала черно-белую фотографию, на которой ее бойфренд Ли Бирн несет новорожденную в люльке. Она подписала фото: «Нас было двое, теперь нас трое». Джеррард прокомментировал пост: «Мы не можем дождаться – отличные новости, поздравляем, мы тебя любим».
Ли Бирн – сын дублинского преступника Лиама Бирна. В прошлом году Лиам получил пять лет тюрьмы за незаконное хранение оружия. Сейчас он отбывает наказание в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Его связывают с одной из самых влиятельных криминальных династий Ирландии.
Дед Ли, Джеймс «Челюсти» Бирн, был осужден за вооруженное ограбление и мошенничество. Он умер в прошлом году в возрасте 77 лет после долгой преступной карьеры.
У самого молодого отца нет истории противоправных действий. Ли официально состоит в отношениях с Лилли-Эллой, одной из трех дочерей Джеррарда, с октября 2022 года.