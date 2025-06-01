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Джеррард об Энрике: «Стоит в одном ряду с Анчелотти, Моуринью и Гвардиолой. «ПСЖ» – талантливая команда, где играют особенные футболисты, а тренирует их особенный человек»

Стивен Джеррард назвал Луиса Энрике одним из лучших тренеров мира.

Под руководством Энрике «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

«Заслуживает ли Энрике упоминания в одном ряду с Анчелотти, Моуринью и Гвардиолой? Ответ: да.

Созданная им и сплоченная за последние пару лет команда способна побеждать по-разному. В этой талантливой команде играют особенные футболисты, а тренирует их особенный человек», – сказал экс-капитан «Ливерпуля» в эфире TNT Sport.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Optus
logoЛуис Энрике
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКарло Анчелотти
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoСтивен Джеррард
logoМанчестер Сити
logoПСЖ
logoЖозе Моуринью
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