Анри – величайший игрок АПЛ по версии GiveMeSport. Руни – 2-й, Салах – 4-й, Роналду – 6-й, Джеррард выше Скоулза и Лэмпарда

Тьерри Анри возглавил рейтинг лучших игроков в истории АПЛ от GiveMeSport.

Список, включающий 50 величайших футболистов Премьер-лиги, составлен на основании таких показателей, как голы, результативные передачи, сухие матчи, индивидуальные и командные награды, продолжительность карьеры в лиге.

В двадцатку сильнейших вошли:

1. Тьерри Анри.

2. Уэйн Руни.

3. Алан Ширер.

4. Мохамед Салах.

5. Райан Гиггз.

6. Криштиану Роналду.

7. Кевин де Брюйне.

8. Эрик Кантона.

9. Стивен Джеррард.

10. Пол Скоулз.

11. Фрэнк Лэмпард.

12. Рой Кин.

13. Патрик Виейра.

14. Джон Терри.

15. Серхио Агуэро.

16. Вирджил ван Дейк.

17. Харри Кейн.

18. Деннис Бергкамп.

19. Дидье Дрогба.

20. Эшли Коул.