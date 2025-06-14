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  • Анри – величайший игрок АПЛ по версии GiveMeSport. Руни – 2-й, Салах – 4-й, Роналду – 6-й, Джеррард выше Скоулза и Лэмпарда
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Анри – величайший игрок АПЛ по версии GiveMeSport. Руни – 2-й, Салах – 4-й, Роналду – 6-й, Джеррард выше Скоулза и Лэмпарда

Тьерри Анри возглавил рейтинг лучших игроков в истории АПЛ от GiveMeSport.

Список, включающий 50 величайших футболистов Премьер-лиги, составлен на основании таких показателей, как голы, результативные передачи, сухие матчи, индивидуальные и командные награды, продолжительность карьеры в лиге.

В двадцатку сильнейших вошли:

1. Тьерри Анри.

2. Уэйн Руни.

3. Алан Ширер.

4. Мохамед Салах.

5. Райан Гиггз.

6. Криштиану Роналду.

7. Кевин де Брюйне.

8. Эрик Кантона.

9. Стивен Джеррард.

10. Пол Скоулз.

11. Фрэнк Лэмпард.

12. Рой Кин.

13. Патрик Виейра.

14. Джон Терри.

15. Серхио Агуэро.

16. Вирджил ван Дейк.

17. Харри Кейн.

18. Деннис Бергкамп.

19. Дидье Дрогба.

20. Эшли Коул.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
рейтинги
logoпремьер-лига Англия
logoХарри Кейн
logoДеннис Бергкамп
logoАлан Ширер
logoДжон Терри
logoМохамед Салах
logoЭшли Коул
logoЛиверпуль
logoБлэкберн
logoКевин де Брюйне
logoУэйн Руни
logoМанчестер Сити
logoЭвертон
logoВирджил ван Дейк
logoДидье Дрогба
logoТоттенхэм
logoПатрик Виейра
logoАрсенал
logoРайан Гиггз
logoСерхио Агуэро
logoНьюкасл
logoРой Кин
logoМанчестер Юнайтед
logoПол Скоулз
logoКриштиану Роналду
logoЧелси
logoТьерри Анри
logoФрэнк Лэмпард
logoЭрик Кантона
logoСтивен Джеррард
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