«Ювентус» предложил «МЮ» 10+5 млн евро за Санчо (Джанлука Ди Марцио)
«Ювентус» предложил «МЮ» 10+5 млн евро за Джейдона Санчо.
Туринцы продолжают претендовать на 25-летнего вингера.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Юве» предложил «Манчестер Юнайтед» 10 миллионов евро плюс 5 млн бонусами.
Прошлый сезон Джейдон провел на правах аренды в «Челси». В 42 матчах во всех турнирах за «синих» на его счету 5 голов и 10 ассистов.
«Юве» предлагал «МЮ» 20 млн евро за Санчо, манкунианцы хотят 30 млн. Переговоры продвигаются, у вингера нет других предложений
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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