«Ювентус» предложил «МЮ» 10+5 млн евро за Санчо (Джанлука Ди Марцио)

«Ювентус» предложил «МЮ» 10+5 млн евро за Джейдона Санчо.

Туринцы продолжают претендовать на 25-летнего вингера.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Юве» предложил «Манчестер Юнайтед » 10 миллионов евро плюс 5 млн бонусами.

Прошлый сезон Джейдон провел на правах аренды в «Челси». В 42 матчах во всех турнирах за «синих» на его счету 5 голов и 10 ассистов.

«Юве» предлагал «МЮ» 20 млн евро за Санчо, манкунианцы хотят 30 млн. Переговоры продвигаются, у вингера нет других предложений