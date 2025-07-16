«Ювентус» предложил 17,3 млн евро за Санчо. «МЮ» требует 25 млн
«Ювентус» улучшил предложение по Джейдону Санчо.
По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, туринцы предложили за 25-летнего вингера 15 млн фунтов (порядка 17,3 млн евро). «Манчестер Юнайтед» запрашивает 25 млн евро.
Сообщается, что «Ювентус» уже достиг соглашения с Санчо и его окружением, и для завершения сделки осталось лишь договориться с «МЮ».
Прошлый сезон Джейдон провел на правах аренды в «Челси». В 42 матчах во всех турнирах на счету англичанина 5 голов и 10 ассистов. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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