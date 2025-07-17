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Ямаль о 10-м номере в «Барселоне»: «Недостаточно хорошо играть, чтобы носить эту футболку. Я напишу свою собственную историю»

Ламин Ямаль заявил, что хочет сотворить историю под 10-м номером в «Барселоне».

18-летний вингер после получения 10-го номера в клубе выложил в инстаграм видео. В нем Ламин сидит со своим младшим братом, который рисует футболки «блауграны» с номером 10 и фамилиями игравших под ним футболистов.

«Чтобы носить эту футболку, недостаточно играть хорошо.

Некоторые сотворили историю. Другие просто наслаждались игрой.

А это [футболка с номером 10 и его фамилией]… Лучшее, что я когда-либо видел.

Я отдам все, что в моих силах, обещаю. Я напишу свою собственную историю», – заявил вингер «Барселоны».

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
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