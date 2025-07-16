«Барселона» посвятила получившему 10-й номер Ямалю мурал в районе, где рос футболист

В Каталонии появился новый мурал в честь Ламина Ямаля.

Сегодня 18-летний вингер «Барселоны» получил 10-й номер в клубе.

В связи с этим каталонский клуб решил посвятить игроку мурал в Рокафонде – районе города Матаро, где рос Ямаль .

«Внутри числа 10 изображены некоторые из самых запоминающихся моментов за время его выступлений за «блауграну». Граффити было тщательно подготовлено, чтобы показать его путь от «Ла Масии» до того, как он получил 10-й номер в основной команде», – говорится в сообщении на сайте «Барселоны».

Фото: fcbarcelona.com

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