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Ямаль о 10-м номере: «О таком мечтают с детства. «Барса» – это вся моя жизнь, моя цель – всегда побеждать и продолжать расти»

Ламин Ямаль высказался о получении 10-го номера в «Барселоне».

– Это было моей мечтой с самого детства. Я и моя семья очень счастливы. «Барса» – это вся моя жизнь. Когда я приехал сюда, мне было 7 лет, это мой дом.

Для всех ребят в «Ла Масии» попасть в основную команду – мечта, и я воплощаю ее в реальность. Моя цель – всегда побеждать и продолжать расти, хотя я еще очень молод.

Я с нетерпением жду возможности сыграть под 10-м номером перед болельщиками на «Камп Ноу». В этом сезоне мы отлично проведем время и обязательно будем побеждать. 

– Ты мечтал носить 10-й номер?

– О таком мечтают с детства. Я благодарен клубу за то, что мне это предложили, – сказал 18-летний вингер. 

Ямаль надеется оставить после себя наследие, как Месси, Марадона и Роналдиньо: «Это три легенды «Барсы». Каждый ребенок мечтает быть похожим на них»

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Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
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