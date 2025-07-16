Ямаль о 10-м номере: «О таком мечтают с детства. «Барса» – это вся моя жизнь, моя цель – всегда побеждать и продолжать расти»

Ламин Ямаль высказался о получении 10-го номера в «Барселоне».

– Это было моей мечтой с самого детства. Я и моя семья очень счастливы. «Барса» – это вся моя жизнь. Когда я приехал сюда, мне было 7 лет, это мой дом.

Для всех ребят в «Ла Масии» попасть в основную команду – мечта, и я воплощаю ее в реальность. Моя цель – всегда побеждать и продолжать расти, хотя я еще очень молод.

Я с нетерпением жду возможности сыграть под 10-м номером перед болельщиками на «Камп Ноу». В этом сезоне мы отлично проведем время и обязательно будем побеждать.

– Ты мечтал носить 10-й номер?

– О таком мечтают с детства. Я благодарен клубу за то, что мне это предложили, – сказал 18-летний вингер.

Ямаль надеется оставить после себя наследие, как Месси, Марадона и Роналдиньо: «Это три легенды «Барсы». Каждый ребенок мечтает быть похожим на них»