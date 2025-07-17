Фанаты выбрали Роналду игроком сезона саудовской лиги. Гол португальца «Аль-Рияду» с лета с линии штрафной признан лучшим в сезоне
Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона в саудовской лиге.
Болельщики поставили форварда «Аль-Насра» на первое место в голосовании по итогам сезона-2024/25.
Португалец 15 раз получал награду лучшего игрока матча в течение этого сезона.
Кроме того, фанаты признали лучшим гол Роналду, забитый «Аль-Рияду» с лета с линии штрафной площади.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер лиги Саудовской Аравии
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