Фанаты выбрали Роналду игроком сезона саудовской лиги. Гол португальца «Аль-Рияду» с лета с линии штрафной признан лучшим в сезоне

Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона в саудовской лиге.

Болельщики поставили форварда «Аль-Насра » на первое место в голосовании по итогам сезона-2024/25.

Португалец 15 раз получал награду лучшего игрока матча в течение этого сезона.

Кроме того, фанаты признали лучшим гол Роналду , забитый «Аль-Рияду » с лета с линии штрафной площади.