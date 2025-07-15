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Луи Саа: «Роналду – посол футбола в Саудовской Аравии и заслуживает получать миллиард в неделю. В «МЮ» есть игроки, которые в 25 ведут себя как 40-летние, – с Криштиану все наоборот»

Луи Саа оценил влияние Криштиану Роналду на развитие футбола в Саудовской Аравии.

Ранее Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. Сообщалось, что португалец будет получать от 180 до 200 миллионов евро за сезон с учетом зарплаты, дохода от имиджевых прав и маркетинговых доходов, а также что он стал владельцем доли в клубе.

«Криштиану Роналду – посол футбола в Саудовской Аравии, он привлек туда очень много высококлассных молодых игроков. Роналду заслуживает своего нового контракта, потому что даже в своем возрасте он остается на вершине, что доказал в последних матчах. Это потрясающее достижение, и он заслуживает своего нового контракта, он, вероятно, заслуживает миллиарда фунтов в неделю за то, что он сделал для футбола в обществе.

Ему 40 лет, но он старается так, как будто ему 25, с присущей ему страстью, это невероятно. Он оставил наследие на Ближнем Востоке и во всем мире, он заслуживает контракта больше, чем любой другой игрок в мире, ни один спортсмен не добился этого. Он понимает влияние своего имени, и я очень уважаю то, что он сделал, и то, что он делает сейчас, и то, чего он пытается достичь.

Он все еще хочет быть в лучшей форме, и то, что он делает в его возрасте, невероятно. В «Манчестер Юнайтед» есть игроки, которым по 25, а они ведут себя так, будто им по 40, и он их полная противоположность», – сказал экс-форвард «МЮ» в интервью BoyleSports.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛуи Саа
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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