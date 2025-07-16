Пиоли о Роналду: «Для меня было честью тренировать его. Криштиану – невероятный профессионал, он живет, чтобы быть готовым к следующему матчу. Он гораздо больше, чем просто чемпион»

Стефано Пиоли назвал честью работу с Криштиану Роналду.

Итальянский тренер работал с 40-летним форвардом в саудовском «Аль-Насре ».

«Для меня было честью тренировать его. Он гораздо больше, чем просто чемпион.

Вы даже не представляете, что скрывается за его фигурой. У нас с ним был один менеджмент. Он невероятный профессионал, он одержим игрой и голами.

Он проживает каждый день так, чтобы быть готовым к следующему матчу. Вот такая целеустремленность нам нужна», – заявил Пиоли , возглавивший «Фиорентину».