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Пиоли о Роналду: «Для меня было честью тренировать его. Криштиану – невероятный профессионал, он живет, чтобы быть готовым к следующему матчу. Он гораздо больше, чем просто чемпион»

Стефано Пиоли назвал честью работу с Криштиану Роналду.

Итальянский тренер работал с 40-летним форвардом в саудовском «Аль-Насре».

«Для меня было честью тренировать его. Он гораздо больше, чем просто чемпион.

Вы даже не представляете, что скрывается за его фигурой. У нас с ним был один менеджмент. Он невероятный профессионал, он одержим игрой и голами.

Он проживает каждый день так, чтобы быть готовым к следующему матчу. Вот такая целеустремленность нам нужна», – заявил Пиоли, возглавивший «Фиорентину».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoСтефано Пиоли
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
психология
logoФиорентина
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