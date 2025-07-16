  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе перевел 180 тысяч евро полицейским, охранявшим сборную на ЧМ-2022. Полицейский инспекторат проверяет соответствие выплат налоговому законодательству (Le Canard Enchaîné)
16

Мбаппе перевел 180 тысяч евро полицейским, охранявшим сборную на ЧМ-2022. Полицейский инспекторат проверяет соответствие выплат налоговому законодательству (Le Canard Enchaîné)

Килиан Мбаппе стал фигурантом расследования из-за выплат охране сборной Франции.

Имя форварда фигурирует в административном расследовании, проводимом Национальным полицейским инспекторатом (IGPN). По данным газеты Le Canard Enchaîné, пять сотрудников подразделения Национальной полиции Франции (CRS), назначенных для охраны французской сборной на чемпионате мира 2022 года, находятся под подозрением из-за крупной суммы денег, выплаченной игроком «Реала».

Согласно документу французской разведывательной службы, отвечающей за борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и налоговым мошенничеством, четыре офицера получили чеки на 30 000 евро, выписанные в июне 2023 года с использованием банковского счета Мбаппе. Пятый полицейский – командир, руководивший остальными сотрудниками, получил 60 300 евро. Таким образом, общая сумма, перечисленная капитаном сборной Франции, составляет 180 300 евро.

Мбаппе объяснил, что решил пожертвовать весь свой бонус за участие в ЧМ-2022 «членам команды, отвечающим за безопасность игроков, а также различным благотворительным организациям». Игрок утверждает, что «проконсультировался со своим налоговым юристом», который подтвердил, что «получатели обычных пожертвований» не обязаны подавать налоговую декларацию.

Отмечается, что ключевой вопрос заключается в том, было ли это действительно пожертвованием – или же речь идет о частной охранной услуге. IGPN особенно интересуется ролью командира, получившего 60 300 евро. Полицейский был замечен с Мбаппе во время его личных поездок в Камерун и Воклюз летом 2023 года.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18969 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
logoКилиан Мбаппе
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Мбаппе 80 (49+31) очков в составе сборной Франции. Форвард «Реала» установил рекорд, опередив Анри
325 июня, 21:20
Мбаппе забил за Францию впервые за 8 матчей – с пенальти Испании. Форвард «Реала» сам заработал стандарт
225 июня, 20:34Фото
Главные новости
«Спартак» увеличил предложение по Коко из «Торино» до 15+2 млн евро (Marca)
5 минут назад
Кроос о благотворительном фонде: «Мы помогаем исполнять желания тяжелобольных детей – иногда последние желания. Спортсмены живут в другом мире, практически в пузыре»
25 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
207 минут назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
3631 минуту назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
47 минут назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
1549 минут назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
1050 минут назад
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
27сегодня, 12:41
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
10сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
811сегодня, 12:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
215 минут назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
525 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1742 минуты назад
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1346 минут назадLive
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
446 минут назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
52 минуты назадВидео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
5сегодня, 12:45
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
2сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
11сегодня, 12:32Live
Бителло: «Самое важное для меня – выиграть РПЛ в футболке «Динамо», мы сможем бороться за чемпионство. При Карпине все стало лучше»
1сегодня, 12:18