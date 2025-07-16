Мбаппе перевел 180 тысяч евро полицейским, охранявшим сборную на ЧМ-2022. Полицейский инспекторат проверяет соответствие выплат налоговому законодательству (Le Canard Enchaîné)

Килиан Мбаппе стал фигурантом расследования из-за выплат охране сборной Франции.

Имя форварда фигурирует в административном расследовании, проводимом Национальным полицейским инспекторатом (IGPN). По данным газеты Le Canard Enchaîné, пять сотрудников подразделения Национальной полиции Франции (CRS), назначенных для охраны французской сборной на чемпионате мира 2022 года, находятся под подозрением из-за крупной суммы денег, выплаченной игроком «Реала».

Согласно документу французской разведывательной службы, отвечающей за борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и налоговым мошенничеством, четыре офицера получили чеки на 30 000 евро, выписанные в июне 2023 года с использованием банковского счета Мбаппе. Пятый полицейский – командир, руководивший остальными сотрудниками, получил 60 300 евро. Таким образом, общая сумма, перечисленная капитаном сборной Франции, составляет 180 300 евро.

Мбаппе объяснил, что решил пожертвовать весь свой бонус за участие в ЧМ-2022 «членам команды, отвечающим за безопасность игроков, а также различным благотворительным организациям». Игрок утверждает, что «проконсультировался со своим налоговым юристом», который подтвердил, что «получатели обычных пожертвований» не обязаны подавать налоговую декларацию.

Отмечается, что ключевой вопрос заключается в том, было ли это действительно пожертвованием – или же речь идет о частной охранной услуге. IGPN особенно интересуется ролью командира, получившего 60 300 евро. Полицейский был замечен с Мбаппе во время его личных поездок в Камерун и Воклюз летом 2023 года.