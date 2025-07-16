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«МЮ» не готов платить больше 65 млн фунтов за Мбемо, «Брентфорд» поднял цену до 70 млн. Переговоры зашли в тупик

Переговоры о трансфере Бриана Мбемо в «Манчестер Юнайтед» зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» отклонил 2-е предложение манкунианцев в размере 62,5 млн фунтов, так как был намерен получить 65 млн.

Теперь же «Брентфорд» повысил сумму почти до 70 млн фунтов, однако «МЮ» не намерен платить за вингера больше 65 млн, сообщает The Guardian.

Изменение запросов встретило сопротивление со стороны владельца «Юнайтед» Джима Рэтклиффа и спортивного директора Джейсона Уилкокса, которые теперь не намерены торопиться со сделкой. «Брентфорд» считает свою позицию устойчивой, поскольку контракт игрока истекает следующим летом, но у клуба есть опция его продления на год.

Теперь, если руководители «МЮ» решат улучшить предложение, они могут сначала заручиться деньгами от продажи или аренды Маркуса Рэшфорда, Алехандро Гарначо, Антони, Джейдона Санчо или Тирелла Маласии. В «Юнайтед» утверждают, что все они попросили об уходе, поэтому клуб рассмотрит все предложения.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
logoБрентфорд
logoБриан Мбемо
logoМанчестер Юнайтед
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Джим Рэтклифф
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