«Брентфорд» хочет 70+ млн фунтов за Мбемо. «МЮ» предложил больше 60 млн

Предолжение «Манчестер Юнайтед» по Бриану Мбемо не устраивает «Брентфорд».

По информации журналиста The Times Данкана Каслса, манкунианцы готовы заплатить за вингера более 60 миллионов фунтов. При этом «шмели» рассчитывают на более чем 70 миллионов.

На лучшего бомбардира «Брентфорда » также претендуют «Тоттенхэм », «Ньюкасл », «Астон Вилла » и клубы из других стран.