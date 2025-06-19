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«Брентфорд» хочет 70+ млн фунтов за Мбемо. «МЮ» предложил больше 60 млн

Предолжение «Манчестер Юнайтед» по Бриану Мбемо не устраивает «Брентфорд».

По информации журналиста The Times Данкана Каслса, манкунианцы готовы заплатить за вингера более 60 миллионов фунтов. При этом «шмели» рассчитывают на более чем 70 миллионов.

На лучшего бомбардира «Брентфорда» также претендуют «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Астон Вилла» и клубы из других стран.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?6980 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Данкана Каслса
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