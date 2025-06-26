Мбемо пройдет медосмотр для трансфера в «МЮ» на следующей неделе (talkSPORT)

Бриан Мбемо пройдет медосмотр для перехода в «Ман Юнайтед» на следующей неделе.

Об этом сообщают журналисты talkSPORT Алекс Крук и Бен Джейкобс.

Ранее ESPN писал, что основные детали сделки по вингеру уже согласованы с «Брентфордом ». Сейчас переговоры сосредоточены на дополнительных условиях и структуре выплат.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 млн фунтов с дополнительными выплатами, которые приблизят сумму сделки к отметке в 65 млн фунтов.

В прошедшем сезоне Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ . Полная статистика 25-летнего игрока доступна здесь .