Мбемо пройдет медосмотр для трансфера в «МЮ» на следующей неделе (talkSPORT)
Бриан Мбемо пройдет медосмотр для перехода в «Ман Юнайтед» на следующей неделе.
Об этом сообщают журналисты talkSPORT Алекс Крук и Бен Джейкобс.
Ранее ESPN писал, что основные детали сделки по вингеру уже согласованы с «Брентфордом». Сейчас переговоры сосредоточены на дополнительных условиях и структуре выплат.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 млн фунтов с дополнительными выплатами, которые приблизят сумму сделки к отметке в 65 млн фунтов.
В прошедшем сезоне Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ. Полная статистика 25-летнего игрока доступна здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Алекса Крука
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