Беллингем завтра перенесет операцию на плече. Хавбек «Реала» пропустит 10-12 недель

Операция Джуда Беллингема на плече запланирована на среду.

Об этом сообщает ESPN.

Напомним, полузащитник «Реала » испытывает проблемы с плечом с ноября 2023 года.

Сообщается, что восстановление Беллингема после операции займет от 10 до 12 недель. В «Реале» ожидают возвращения англичанина на поле в начале октября – он пропустит не менее 8 матчей в Ла Лиге и начало группового этапа Лиги чемпионов.