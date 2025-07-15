Беллингем завтра перенесет операцию на плече. Хавбек «Реала» пропустит 10-12 недель
Операция Джуда Беллингема на плече запланирована на среду.
Об этом сообщает ESPN.
Напомним, полузащитник «Реала» испытывает проблемы с плечом с ноября 2023 года.
Сообщается, что восстановление Беллингема после операции займет от 10 до 12 недель. В «Реале» ожидают возвращения англичанина на поле в начале октября – он пропустит не менее 8 матчей в Ла Лиге и начало группового этапа Лиги чемпионов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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