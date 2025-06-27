Беллингем не вернется в строй до 19 октября – он будет недоступен 3 месяца из-за операции на плече. Хавбек «Реала» может пропустить 8 матчей Ла Лиги, 2 игры ЛЧ и два сбора Англии (As)

Джуд Беллингем пропустит три месяца из-за операции на плече.

Полузащитник «Реала » испытывает проблемы с плечом с ноября 2023 года.

Футболиста прооперируют после окончания клубного чемпионата мира. Турнир, проходящий в США, завершится 13 июля.

Ранее сообщалось, что Беллингем может выбыть на срок от трех до четырех месяцев.

По информации As, срок восстановления игрока составит три месяца. Клуб рассчитывает, что Джуд вернется не ранее 19 октября. Ожидается, что он пропустит от девяти до десяти матчей.

Отмечается, что если «Мадрид» выйдет в четвертьфинал клубного чемпионата мира, первый игровой день в Ла Лиге почти наверняка будет отложен. Полузащитник пропустит игры вплоть до 8-го тура и будет отсутствовать в первых двух матчах Лиги чемпионов.

Англичанин также не примет участия в играх сборной в рамках двух перерывов: с 1 по 9 сентября и с 6 по 14 октября.