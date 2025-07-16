«Атлетико» купил Кардозо у «Бетиса» за 30 млн евро и бонусы. Контракт опорника – до 2030 года
Джонни Кардозо перешел в «Атлетико» из «Бетиса».
Мадридский клуб объявил о достижении соглашения с «Бетисом» о трансфере 23-летнего опорного полузащитника. Кардозо подписал контракт на срок до 2030 года.
Сообщалось, что сумма сделки составит 30 млн евро, также предусмотрены бонусы, которые могут быть выплачены в краткосрочной перспективе.
В прошедшем сезоне Ла Лиги Кардозо провел 28 матчей за «Бетис», отметившись 3 голами и 1 ассистом. Статистику футболиста сборной США можно найти здесь.
Изображение: atleticodemadrid.com
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Атлетико»
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