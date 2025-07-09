«Атлетико» продал Корреа «Тигрес» за 10-11 млн евро. Анхель шестой по матчам за мадридцев – 469 игр
Анхель Корреа покинул «Атлетико».
Полузащитник переходит в мексиканский клуб «Тигрес». По данным As, мадридцы получат 10-11 млн евро.
Аргентинец играл за «Атлетико» с сезона-2015/16. На его счету 469 матчей – это шестой результат в истории испанской команды и второй среди легионеров. За это время Корреа забил 88 голов, выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Подробно со статистикой Анхеля можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Атлетико»
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