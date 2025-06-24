  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетико» купит Кардозо у «Бетиса» за 30 млн евро и бонусы. Хавбек подпишет контракт на 5 лет
13

«Атлетико» купит Кардозо у «Бетиса» за 30 млн евро и бонусы. Хавбек подпишет контракт на 5 лет

Джонни Кардозо перейдет в «Атлетико».

Мадридский клуб договорился с «Бетисом» о трансфере 23-летнего полузащитника, сообщает Marca. Сумма сделки составит 30 миллионов евро, также предусмотрены бонусы, которые могут быть выплачены в краткосрочной перспективе.

Футболист подпишет контракт на 5 лет и возьмет 5-й номер.

Отмечается, что «Атлетико» также близок к оформлению сделки по Алексу Баэне из «Вильярреала».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кардозо провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 1 ассистом. Статистику американца можно найти здесь.

Что теперь будет с «Торпедо»?16422 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
возможные трансферы
logoБетис
logoДжонни Кардозо
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoАлекс Баэна
logoВильярреал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мхитарян о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Боль не проходит, это было тяжелое поражение. Мы должны вынести урок и работать, чтобы побеждать в ближайшие дни, недели и годы»
212 минут назад
Ротен об игре «ПСЖ» с «Интер Майами»: «Пусть болельщики принесут свистки, которые купили для Олимпиады, чтобы освистать Месси и Аргентину, а тот зассал и не приехал»
1812 минут назад
«Милану» интересны Кристенсен из «Барселоны», Кивер из «Арсенала» и Леони из «Пармы»
522 минуты назад
«Барса» и «Монако» согласовали аренду Фати с правом выкупа. Вингер пройдет медосмотр на этой неделе
922 минуты назад
«Лион» подаст апелляцию на перевод в Лигу 2. У клуба есть 7 дней
2229 минут назад
«Барселона» выплатит 62 млн евро за Уильямса 1 или 2 июля
3642 минуты назад
Жером Ротен: «Хочу, чтобы «ПСЖ» задал Месси хорошую трепку. Там сейчас настоящая команда, которая выглядит цельно, уважает клуб и фанатов. Какая же прекрасная история!»
3957 минут назад
«Лион» исключен из Лиги 1 из-за финансовых проблем. У клуба есть право подать апелляцию
11059 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» играет с «Бенфикой», «Эсперанс» против «Челси»
342сегодня, 19:00Live
Кто тренирует «Интер»? А «Ботафого»? Соединяем пары в новом тесте
сегодня, 19:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Сьон» получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом» (Blick)
11 минуту назад
Погребняк о Сафонове: «Бороться с Доннаруммой тяжело, если не сказать без шансов. «Галатасарай» – лидер турецкого футбола, «Борнмут» – это Англия, где мечтает играть каждый. Рабочие варианты»
3 минуты назад
«Арсенал» может подписать Агуме из «Севильи» на место Парти
133 минуты назад
«Монако» сможет купить Фати у «Барсы» за 11 млн евро после аренды. У каталонцев будет право приоритетного выкупа вингера за 28 млн
442 минуты назад
«Бенфика» – «Бавария» – 1:0, Скьеллеруп открыл счет, онлайн-трансляция. Мюллер, Сане, Гнабри, Бисхоф и Ди Мария играют
1047 минут назадLive
«Фиорентина» выкупила Гудмундссона у «Дженоа» за 13 млн евро. Вингер стал вторым бомбардиром флорентийцев в прошлом сезоне
сегодня, 18:38
«Страсбур» выкупил у «Ноттингема» защитника Омобамиделе за 8 млн евро
2сегодня, 18:30
«Байер» готов купить хавбека сборной США Тилльмана за 35 млн евро. Клуб связался с ПСВ
4сегодня, 17:57
«Атлетико» может за 25+ млн евро купить капитана «Страсбура» Диарра. Клубам АПЛ Хабиб тоже интересен
сегодня, 17:44
«Кахигао ничего не говорит, только льет «воду». В своих мечтах он сильно хотел бы превратиться в Бувача, просто консультанта без ответственности». Гурцкая о спортдиректоре «Спартака»
4сегодня, 17:30