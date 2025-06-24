«Атлетико» купит Кардозо у «Бетиса» за 30 млн евро и бонусы. Хавбек подпишет контракт на 5 лет
Джонни Кардозо перейдет в «Атлетико».
Мадридский клуб договорился с «Бетисом» о трансфере 23-летнего полузащитника, сообщает Marca. Сумма сделки составит 30 миллионов евро, также предусмотрены бонусы, которые могут быть выплачены в краткосрочной перспективе.
Футболист подпишет контракт на 5 лет и возьмет 5-й номер.
Отмечается, что «Атлетико» также близок к оформлению сделки по Алексу Баэне из «Вильярреала».
В прошедшем сезоне Ла Лиги Кардозо провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 1 ассистом. Статистику американца можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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