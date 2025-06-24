«Атлетико» купит Кардозо у «Бетиса» за 30 млн евро и бонусы. Хавбек подпишет контракт на 5 лет

Джонни Кардозо перейдет в «Атлетико».

Мадридский клуб договорился с «Бетисом » о трансфере 23-летнего полузащитника, сообщает Marca. Сумма сделки составит 30 миллионов евро, также предусмотрены бонусы, которые могут быть выплачены в краткосрочной перспективе.

Футболист подпишет контракт на 5 лет и возьмет 5-й номер.

Отмечается, что «Атлетико » также близок к оформлению сделки по Алексу Баэне из «Вильярреала ».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кардозо провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 1 ассистом. Статистику американца можно найти здесь .