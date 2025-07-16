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Масалитин об РПЛ: «Нужно брать пример с НХЛ или НБА. Было бы справедливо поровну распределять средства из бюджета. Не думаю, что Галицкий был бы против»

Валерий Масалитин предложил Мир РПЛ брать пример с НХЛ и НБА.

«Все мы знаем, что большинство клубов у нас финансируется из государственного бюджета. Но у некоторых клубов больше возможностей, чем у других. Было бы справедливо поровну перед началом сезона распределять эти средства, тогда и не было таких проблем с исчезновением клубов у нас, а такое происходит почти каждый год.

Как это сделать? Это целый процесс, нужна команда, которая все это сможет организовать. Но смысл в том, чтобы на старте у команд были примерно одинаковые условия по финансам. Чтобы клубы боролись за призовые места. За первое место – одна сумма, за второе – другая, и так далее.

Сейчас тоже есть призовые места, но там не такие большие суммы, как можно было бы сделать, если бы распределить поровну бюджет. Я не думаю, что Галицкий был бы против такого расклада. А других частных клубов у нас практически больше и нет.

В идеале нужно брать пример с НХЛ или НБА, например. Где лиги закрытые, а чтобы туда попасть, нужно предоставить большие гарантии и взносы. И нужно развивать организацию матчей, чтобы стадионы могли больше зарабатывать.

Тут много чего нужно улучшить, если честно. Тогда не будет постоянных скандалов, когда у нас каждый год какой-то клуб чемпионат доиграть не может. Я понимаю, что все это трудный и очень сложный процесс, о котором можно говорить часами, я просто хочу объяснить, в какую сторону развития лиги нужно смотреть», – сказал бывший нападающий ЦСКА. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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