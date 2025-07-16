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  • «Если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы, возможно. Игрокам платят невероятные суммы, а арбитры получают 200 тысяч рублей за матч». Масалитин о деле «Торпедо»
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«Если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы, возможно. Игрокам платят невероятные суммы, а арбитры получают 200 тысяч рублей за матч». Масалитин о деле «Торпедо»

Валерий Масалитин считает, что судьям надо повысить зарплату во избежание коррупции.

Сообщалось, что Валерий Скородумов, занимавший должность гендиректора «Торпедо», назвал правоохранительным органам фамилии 12 арбитров, получивших от него деньги «для влияния на результаты матчей команды».

«Да, идет скандал с «Торпедо»... Но на работу судей это, как мне кажется, не повлияет. Теперь они еще больше будут бояться ошибиться. Ошибка — сразу заподозрят во взятке. Что делать? 

А что можно сделать, кроме как проверять на полиграфе и подписывать, например, хартию честной игры? Ну и работать с судьями нужно, следует лучше их обучать… 

Но также стоит признать, что зарплаты у арбитров РПЛ небольшие, если сравнивать с футболистами, а на это все выделяет деньги государство. Футболистам из бюджета платят невероятные суммы, а судьи [в РПЛ] получают примерно 200 тысяч рублей за матч. Возможно, если бы зарплаты у них были больше, то и взяток судьи не брали бы», — сказал бывший футболист ЦСКА.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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Валерий Масалитин
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