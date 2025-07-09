Валерий Масалитин: «Надо ужесточать лимит до 3-4 легионеров в старте. А в команде пусть их хоть десяток будет. Нельзя, чтобы средний иностранец преграждал путь молодому россиянину»

Валерий Масалитин предложил ужесточить лимит на легионеров.

Вчера появилась информация о том, что Минспорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ: 5 футболистов на поле, 10 – в заявке.

«Надо ужесточать лимит до трех-четырех легионеров в стартовом составе. Это максимум. А в команде пусть хоть десяток иностранцев будет, чтобы конкурировали между собой.

К нам приезжают легионеры среднего класса, звезды давно не едут! Нельзя, чтобы средний иностранец преграждал путь молодому россиянину. Должны быть какие-то требования к отбору иностранцев. Обычно легионеры приезжают к нам срубить денег. Тот же Медина : что он дает «Спартаку »? Выйти два раза за сезон и забить ЦСКА? Ну молодец.

Таких легионеров куча: приехал, заработал, уехал. А мы потом даже не помним, что был такой», – сказал бывший нападающий ЦСКА.