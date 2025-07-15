Лепсая о Венделе: «Зенит» обещал его продать в это трансферное окно – возможно, разрешили не присутствовать на сборах. Он уже много лет не мотивирован»
Теймураз Лепсая высказался об отсутствии Вендела на летних сборах «Зенита».
Ранее «Ботафого» по общему соглашению с «Зенитом» расторг контракт с Венделом, который должен был перейти в бразильский клуб летом. Председатель правления петербуржцев Александр Медведев заявил, что полузащитник прибудет в расположение «Зенита» завтра.
– Оштрафуют ли Вендела за пропущенные сборы?
– Может быть, ему позволили это сделать. Я знаю, что Венделу обещали в это трансферное окно его продать. Возможно, дали разрешение на то, чтобы он не присутствовал на сборах. Если этого не было, тогда, безусловно, какие-то штрафные санкции последуют.
Мы понимаем, что Вендел не мотивирован уже много лет. Поэтому если будет хорошее предложение, то я думаю, что надо продавать его – и все, – сказал футбольный агент.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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