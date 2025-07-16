«Крылья» подписали хавбека «Краснодара» Баняца. Серб провел прошлый сезон в «Бачка Топола»
«Крылья Советов» и «Краснодар» согласовали переход Михайло Баняца.
25-летний полузащитник подписал с трехлетний контракт с самарским клубом. Выступать он будет под номером 14.
Прошлый сезон серб провел в аренде в «Бачка Топола».
Баняц был игроком «Краснодара» с 2022 года. Подробная статистика выступлений Михайло доступна здесь.
Фото: t.me/fckssamara_official
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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