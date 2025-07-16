«Крылья» подписали хавбека «Краснодара» Баняца. Серб провел прошлый сезон в «Бачка Топола»

«Крылья Советов» и «Краснодар» согласовали переход Михайло Баняца.

25-летний полузащитник подписал с трехлетний контракт с самарским клубом. Выступать он будет под номером 14.

Прошлый сезон серб провел в аренде в «Бачка Топола».

Баняц был игроком «Краснодара » с 2022 года. Подробная статистика выступлений Михайло доступна здесь .

Фото: t.me/fckssamara_official