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Более 2,9 млн человек посетили матчи РПЛ-2024/25. Средняя посещаемость 12 106 зрителей – лучший показатель за последние 5 лет

Прошлый сезон Мир РПЛ стал самым посещаемым за последние 5 лет.

Согласно отчету лиги по сезону-2024/25, матчи РПЛ посетили в общей сложности 2 905 433 зрителя. В предыдущем сезоне общая посещаемость составила 2 678 879 человек, в сезоне-2022/23 – 2 262 312 человек.

Средняя посещаемость РПЛ в минувшем сезоне – 12 106 зрителей за игру, что является лучшим показателем с сезона-2019/20, когда было 13 820.

В первой части сезона игры Премьер-лиги посещали в среднем 11 300 зрителей, после зимней паузы – 13 315 зрителей.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18953 голоса
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал РПЛ
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