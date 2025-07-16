Нагорных о задачах «Локо»: «Можем бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка»
Юрий Нагорных назвал задачи «Локомотива» в предстоящем сезоне.
— Возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков?
— Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у «Локомотива» это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти.
В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой. Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
В прошлом сезоне красно-зеленые заняли в РПЛ 6-е место, а в Фонбет Кубке России дошли до 2-го этапа полуфинала Пути регионов.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12740 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости