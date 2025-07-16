Нагорных о задачах «Локо»: «Можем бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка»

Юрий Нагорных назвал задачи «Локомотива» в предстоящем сезоне.

— Возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков?

— Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у «Локомотива» это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти.

В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой. Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России, – сказал председатель совета директоров «Локомотива ».

В прошлом сезоне красно-зеленые заняли в РПЛ 6-е место, а в Фонбет Кубке России дошли до 2-го этапа полуфинала Пути регионов.