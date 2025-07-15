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Малышев о Самошникове: «Спортивный блок «Спартака» выделяет его как одного из лучших крайних защитников. Пока предложений не делается»

Гендиректор «Спартака» оценил вероятность перехода Ильи Самошникова.

Сообщалось, что красно-белые могут купить защитника «Локомотива» за 4-4,5 млн евро или включить в сделку Данила Пруцева.

«Я считаю, что это очень хороший игрок и наш спортивный блок выделяет его как одного из лучших крайних защитников. Но на данный момент никаких предложений не делается», — сказал Олег Малышев.

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Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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