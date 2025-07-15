Малышев о Самошникове: «Спортивный блок «Спартака» выделяет его как одного из лучших крайних защитников. Пока предложений не делается»

Гендиректор «Спартака» оценил вероятность перехода Ильи Самошникова.

Сообщалось , что красно-белые могут купить защитника «Локомотива» за 4-4,5 млн евро или включить в сделку Данила Пруцева.

«Я считаю, что это очень хороший игрок и наш спортивный блок выделяет его как одного из лучших крайних защитников. Но на данный момент никаких предложений не делается», — сказал Олег Малышев.