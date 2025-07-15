Пономарев о лидерстве Пиняева в рейтинге молодых игроков Восточной Европы: «Просто шустрый, ничего особенного в его игре нет. Не думаю, что дальше сможет сильно прогрессировать»

Владимир Пономарев оценил 1-е место Сергея Пиняева в рейтинге.

Вингер лидирует среди молодых игроков Восточной Европы по версии CIES.

«Ну, первый в этом рейтинге. И что? Пиняев просто шустрый, быстрый, а так, ничего особенного в его игре нет. Пошустрил пару сезонов, но не думаю, что дальше он сможет сильно прогрессировать.

То, что Кисляк в этом списке занял третье место, не удивляет. Он мне по прошлому сезону понравился. Но посмотрим, что будет дальше», — сказал бывший защитник ЦСКА.