Пономарев о лидерстве Пиняева в рейтинге молодых игроков Восточной Европы: «Просто шустрый, ничего особенного в его игре нет. Не думаю, что дальше сможет сильно прогрессировать»
Владимир Пономарев оценил 1-е место Сергея Пиняева в рейтинге.
Вингер лидирует среди молодых игроков Восточной Европы по версии CIES.
«Ну, первый в этом рейтинге. И что? Пиняев просто шустрый, быстрый, а так, ничего особенного в его игре нет. Пошустрил пару сезонов, но не думаю, что дальше он сможет сильно прогрессировать.
То, что Кисляк в этом списке занял третье место, не удивляет. Он мне по прошлому сезону понравился. Но посмотрим, что будет дальше», — сказал бывший защитник ЦСКА.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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