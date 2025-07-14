«Челси» заработал больше всех на КЧМ – 114,6 млн долларов, «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 5-я, «Ман Сити» – 7-й, «Интер» – 9-й

«Челси» заработал больше всех на клубном чемпионате мира.

Английский клуб выиграл турнир, обыграв «ПСЖ» в финале (3:0), и получит 114,6 миллиона долларов. В тройку по доходам от соревнования также вошли «ПСЖ» и «Реал». Рейтинг выглядит следующим образом: 1. «Челси » – 114,6 миллиона долларов; 2. «ПСЖ » – 106,9; 3. «Реал » – 82,5; 4. «Флуминенсе » – 60,8; 5. «Бавария » – 58,2; 6. «Боруссия » Дортмунд – 52,3; 7. «Манчестер Сити » – 51,7; 8. «Палмейрас » – 39,8; 9. «Интер» – 36,8; 10. «Аль-Хилаль » – 34,2; ... 14. «Ювентус » – 26,6; ... 16. «Атлетико» – 21,4; 17. «Интер Майами» – 21,1. Весь рейтинг доступен здесь .