«Челси» заработал больше всех на КЧМ – 114,6 млн долларов, «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 5-я, «Ман Сити» – 7-й, «Интер» – 9-й
«Челси» заработал больше всех на клубном чемпионате мира.
Английский клуб выиграл турнир, обыграв «ПСЖ» в финале (3:0), и получит 114,6 миллиона долларов.
В тройку по доходам от соревнования также вошли «ПСЖ» и «Реал».
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Челси» – 114,6 миллиона долларов;
2. «ПСЖ» – 106,9;
3. «Реал» – 82,5;
4. «Флуминенсе» – 60,8;
5. «Бавария» – 58,2;
6. «Боруссия» Дортмунд – 52,3;
7. «Манчестер Сити» – 51,7;
8. «Палмейрас» – 39,8;
9. «Интер» – 36,8;
10. «Аль-Хилаль» – 34,2;
...
14. «Ювентус» – 26,6;
...
16. «Атлетико» – 21,4;
17. «Интер Майами» – 21,1.
Весь рейтинг доступен здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Swiss Ramble
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости