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  • Глава FIFPro: «Инфантино словно возомнил себя Богом. Матчи КЧМ проводились в экстремально жаркую погоду. ФИФА продолжает увеличивать прибыль, но за счет игроков»
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Глава FIFPro: «Инфантино словно возомнил себя Богом. Матчи КЧМ проводились в экстремально жаркую погоду. ФИФА продолжает увеличивать прибыль, но за счет игроков»

Глава FIFPro раскритиковал Джанни Инфантино из-за клубного чемпионата мира.

Президент ФИФА ранее заявил о турнире: «Мы заработали более 2 млрд долларов, 31 млн за матч, ни один турнир не сравнится. Видели, что клубы довольны».

«Инфантино ведет себя как человек, возомнивший себя Богом.

ФИФА продолжает увеличивать свою прибыль, но за счет игроков.

Невозможно организовать шоу, если мы не прислушиваемся к голосам главных действующих лиц. Пора игрокам по-настоящему стать центральными фигурами игры.

Турнир проходил в неприемлемых условиях, матчи проводились в экстремально жаркую погоду, подвергая опасности здоровье игроков.

Это серьезная проблема, которая не должна повториться на чемпионате мира в следующем году», – сказал Серхио Марки, президент Международной федерации ассоциаций игроков.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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