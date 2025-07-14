Глава FIFPro: «Инфантино словно возомнил себя Богом. Матчи КЧМ проводились в экстремально жаркую погоду. ФИФА продолжает увеличивать прибыль, но за счет игроков»

Глава FIFPro раскритиковал Джанни Инфантино из-за клубного чемпионата мира.

Президент ФИФА ранее заявил о турнире: «Мы заработали более 2 млрд долларов, 31 млн за матч, ни один турнир не сравнится. Видели, что клубы довольны» .

«Инфантино ведет себя как человек, возомнивший себя Богом.

ФИФА продолжает увеличивать свою прибыль, но за счет игроков.

Невозможно организовать шоу, если мы не прислушиваемся к голосам главных действующих лиц. Пора игрокам по-настоящему стать центральными фигурами игры.

Турнир проходил в неприемлемых условиях, матчи проводились в экстремально жаркую погоду, подвергая опасности здоровье игроков.

Это серьезная проблема, которая не должна повториться на чемпионате мира в следующем году», – сказал Серхио Марки, президент Международной федерации ассоциаций игроков.