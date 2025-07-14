52

«Челси» заработал 120 млн долларов на клубном ЧМ. Команда Марески выиграла турнир

«Челси» заработал более 100 миллионов долларов за участие и победу на КЧМ.

Лондонский клуб разгромил «ПСЖ» (3:0) в финале турнира и завоевал трофей.

«Челси» заработал 120 миллионов долларов или 90 млн фунтов за 7 матчей на турнире.

Также «синие» как победители турнира на четыре года нанесут специальную эмблему на форму – до следующего розыгрыша.

У «Челси» 2 трофея за сезон. Теперь чемпионы мира!

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?13841 голос
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
logoчемпионат мира среди клубов
logoЧелси
logoФИФА
logoстиль
игровая форма
деньги
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» вынес «ПСЖ»: 3:0 за тайм в финале ЧМ! У Палмера 2+1 с голами-близнецами
126вчера, 23:15
Палмер признан лучшим игроком КЧМ, Дуэ – лучшим молодым футболистом, Санчес – лучшим вратарем. Трамп участвовал в церемонии и стоял с игроками «Челси» во время празднования
57вчера, 21:58
Палмер о 3:0 с «ПСЖ»: «Много дерьма говорили о «Челси», но мы движемся в верном направлении. Перед матчем в нас никто не верил – тем приятнее»
48вчера, 21:47
Мареска про 3:0 с «ПСЖ»: «Челси» выиграл матч в первые 10 минут – мы задали темп и были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут»
14вчера, 21:44
Луис Энрике схватил за горло и лицо Жоао Педро после поражения «ПСЖ» в финале КЧМ, форвард «Челси» упал на газон. Игроки и тренеры устроили массовую потасовку
227вчера, 21:33Фото
Главные новости
«Динамо» ведет переговоры о трансфере Рубенса из «Атлетико Минейро». Бразильцы хотят 9 млн евро за хавбека, москвичи пытаются сбить цену (Иван Карпов)
36 минут назад
Слуцкий о 20-летии тренерской карьеры: «Помню 3:1 «Москвы» со «Спартаком», гол Бракамонте. Спасибо болельщикам и скептикам, которые помогали становиться сильнее. Show must go on»
89 минут назад
Ливай Колуилл: «Клубный ЧМ станет важнее ЛЧ, а «Челси» выиграл его первым. Мы доказали, что способны завоевывать самые крупные трофеи»
1112 минут назад
Тер Стеген зол, что Флик не видит в нем основного вратаря, но не намерен покидать «Барсу». В клубе считают, что немец уйдет из-за приближающегося ЧМ
2629 минут назад
Жезуш возглавил «Аль-Наср» Роналду. До этого тренер работал в «Аль-Хилале»
732 минуты назад
«Бенфика» продала Каррераса «Реалу» за 50 млн евро. «МЮ» получит 8,8 млн
1052 минуты назад
«Ньюкасл» предложил «Айнтрахту» более 70 млн евро за Экитике
15сегодня, 17:56
«МЮ» и «Атлетико» интересен Толиссо, англичане связались с агентами хавбека. «Лион» хочет сохранить Корантена (L’Equipe)
7сегодня, 17:51
Бывшая жена Сафонова требует 4 млн рублей судебных издержек. Адвокат игрока заявил: «Снова пиарится за счет Матвея. Сомневаемся, что большая часть затрат имела место в реальности»
54сегодня, 17:46
«Реал» объявил о возвращении Каррераса из «Бенфики» за 50 млн евро. Контракт – до 2031 года
34сегодня, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» отдал правнука Муссолини «Кремонезе» в аренду с правом выкупа
919 минут назадФото
Пономарев о легионерах в РПЛ: «3 человека пускай играют, остальные – россияне. Когда Путин обратит внимание на это безобразие, будут другие результаты. А сейчас – никто не пошевелится»
2542 минуты назад
«Бавария» рассматривает подписание Троссарда в случае срыва сделки по Диасу. Леандро сомневается по поводу продления контракта с «Арсеналом» (Bild)
144 минуты назад
Семин об РПЛ: «Многие будут бороться за золото – ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Интересно будет посмотреть на «Динамо» с приходом Карпина»
5сегодня, 18:02
«Пари НН» представил концепцию «Вверх по стрелке» на сезон-2025/26: «Три ключевых смысла – молодость, будущее, свет. Эволюция, путь преодоления – наша новая идентичность»
8сегодня, 16:25
Владелец Aurora проиграл 1,75 млн долларов на матчах «ПСЖ» в футболе
2сегодня, 16:10
Владельцы «Бернли» покупают «Эспаньол» за 130 млн евро
7сегодня, 16:10
Петржела о Жерсоне в «Зените»: «Точно за деньгами гонится. В Европе никто не заплатит за него 25 миллионов, не будет платить такую высокую зарплату»
21сегодня, 16:08
Президент «Урала» о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ: «Нелогично и неправильно, могу быть необъективен. Почему такого-то числа приняли непонятный регламент – никто ничего не объяснил»
4сегодня, 15:34
Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Войводину» благодаря голам Соболева и Мостового
4сегодня, 15:34