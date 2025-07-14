«Челси» заработал 120 млн долларов на клубном ЧМ. Команда Марески выиграла турнир
«Челси» заработал более 100 миллионов долларов за участие и победу на КЧМ.
Лондонский клуб разгромил «ПСЖ» (3:0) в финале турнира и завоевал трофей.
«Челси» заработал 120 миллионов долларов или 90 млн фунтов за 7 матчей на турнире.
Также «синие» как победители турнира на четыре года нанесут специальную эмблему на форму – до следующего розыгрыша.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
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