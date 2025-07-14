«Челси» заработал 120 млн долларов на клубном ЧМ. Команда Марески выиграла турнир

«Челси» заработал более 100 миллионов долларов за участие и победу на КЧМ.

Лондонский клуб разгромил «ПСЖ» (3:0) в финале турнира и завоевал трофей.

«Челси» заработал 120 миллионов долларов или 90 млн фунтов за 7 матчей на турнире.

Также «синие» как победители турнира на четыре года нанесут специальную эмблем у на форму – до следующего розыгрыша.

У «Челси» 2 трофея за сезон. Теперь чемпионы мира!