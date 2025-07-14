Экс-защитник «Локо» и «Боавишты» Лысцов перешел в «Шинник»

«Шинник » объявил о переходе защитника Виталия Лысцова .

30-летний игрок подписал контракт с ярославским клубом на один год.

Последним клубом Лысцова была «Боавишта», в Португалии он также играл за «Лейрию», «Бенфику Б» и «Тонделу».

В РПЛ Лысцов известен по выступлениям за «Локомотив», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Химки».