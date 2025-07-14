Экс-защитник «Локо» и «Боавишты» Лысцов перешел в «Шинник»
«Шинник» объявил о переходе защитника Виталия Лысцова.
30-летний игрок подписал контракт с ярославским клубом на один год.
Последним клубом Лысцова была «Боавишта», в Португалии он также играл за «Лейрию», «Бенфику Б» и «Тонделу».
В РПЛ Лысцов известен по выступлениям за «Локомотив», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Химки».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Шинника»
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