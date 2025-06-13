У экс-защитника «Шинника» Загре выявлен рак после удаления опухоли на ноге (Metaratings)

У экс-защитника «Шинника» Бена Загре диагностирован рак в начальной стадии.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в апреле 26-летнему игроку из Буркина-Фасо была проведена плановая операция – удаление опухоли на ноге. Тогда же у футболиста взяли биопсию, и никаких отклонений обнаружено не было.

Однако перед вылетом Загре на родину в одной из клиник заподозрили онкологию. В госпитале Буркина-Фасо диагноз подтвердился. Теперь защитник, чей контракт с ярославским клубом завершился, отправится на лечение рака в Германию или Израиль.