У экс-защитника «Шинника» Загре выявлен рак после удаления опухоли на ноге (Metaratings)
У экс-защитника «Шинника» Бена Загре диагностирован рак в начальной стадии.
Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, в апреле 26-летнему игроку из Буркина-Фасо была проведена плановая операция – удаление опухоли на ноге. Тогда же у футболиста взяли биопсию, и никаких отклонений обнаружено не было.
Однако перед вылетом Загре на родину в одной из клиник заподозрили онкологию. В госпитале Буркина-Фасо диагноз подтвердился. Теперь защитник, чей контракт с ярославским клубом завершился, отправится на лечение рака в Германию или Израиль.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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