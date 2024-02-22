Матчи заключительного тура Мелбет Первой лиги прошли в субботу в одно время.

«Торпедо » дома сыграл вничью с «КАМАЗом » и вышел в Мир РПЛ напрямую, «Сочи » в гостях уступил «Черноморцу» (1:2).

«Урал » дома был сильнее СКА (3:1), а чемпион «Балтика» на выезде поделила очки с тульским «Арсеналом» (0:0).

Первая лига

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги