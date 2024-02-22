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Первая лига. «Торпедо» и «КАМАЗ» сыграли вничью, «Сочи» уступил «Черноморцу», «Урал» победил СКА

Матчи заключительного тура Мелбет Первой лиги прошли в субботу в одно время.

«Торпедо» дома сыграл вничью с «КАМАЗом» и вышел в Мир РПЛ напрямую, «Сочи» в гостях уступил «Черноморцу» (1:2).

«Урал» дома был сильнее СКА (3:1), а чемпион «Балтика» на выезде поделила очки с тульским «Арсеналом» (0:0).

Первая лига

34-й тур

Первая лига. 34 тур
24 мая 10:00, Арена Химки
Торпедо
Завершен
1 - 1
КАМАЗ
Матч окончен
56’
  Суханов
2тайм
Перерыв
  Юшин
10’
1тайм
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Первая лига. 34 тур
24 мая 10:00, Малая спортивная арена Локомотив
Родина
Завершен
6 - 2
Шинник
Матч окончен
  Рейна
89’
  Абдусаламов
57’
  Рейна
47’
2тайм
Перерыв
  Максименко
30’
23’
  Федоров
  Абдусаламов
13’
6’
  Федоров
  Pape Bacary Guèye
2’
1тайм
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Первая лига. 34 тур
24 мая 10:00, Central Stadium
Урал
Завершен
3 - 1
СКА Хабаровск
Матч окончен
90’
+3’
  Гаглоев
  Воронов
74’
2тайм
Перерыв
  Секулич
43’
  Бессмертный
31’
1тайм
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Первая лига. 34 тур
24 мая 10:00, им. С. Билимханова
Алания
Завершен
1 - 2
Нефтехимик
Матч окончен
63’
  Шильцов
  Янович
50’
2тайм
Перерыв
12’
  Алиев
1тайм
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Первая лига. 34 тур
24 мая 10:00, стадион Центральный Красноярск
Енисей
Завершен
4 - 3
Тюмень
Матч окончен
90’
+3’
  Ткачук
  Ушатов
90’
+1’
76’
  Ткачук
  Тихонов
60’
2тайм
Перерыв
  Цесь
34’
  Масловский
13’
4’
  Ivan Gulko
1тайм
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Первая лига. 34 тур
24 мая 10:00, Волгоград-Арена
Ротор
Завершен
0 - 2
Уфа
Матч окончен
86’
  Адаев
69’
  Гыстаров
2тайм
Перерыв
1тайм
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Первая лига. 34 тур
24 мая 10:00, Центральный
Черноморец
Завершен
2 - 1
Сочи
Матч окончен
  Антонов
76’
2тайм
Перерыв
  Горелов
42’
35’
  Маслов
1тайм
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Первая лига. 34 тур
24 мая 10:00, стадион Спартак
Арсенал Тула
Завершен
0 - 0
Балтика
Матч окончен
2тайм
Перерыв
1тайм
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Первая лига. 34 тур
24 мая 10:00, Локомотив
Сокол
Завершен
1 - 0
Чайка
Матч окончен
  Молодцов
61’
2тайм
Перерыв
1тайм
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6416 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoТюмень
logoСКА Хабаровск
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