Матч окончен
Первая лига. «Торпедо» и «КАМАЗ» сыграли вничью, «Сочи» уступил «Черноморцу», «Урал» победил СКА
Матчи заключительного тура Мелбет Первой лиги прошли в субботу в одно время.
«Торпедо» дома сыграл вничью с «КАМАЗом» и вышел в Мир РПЛ напрямую, «Сочи» в гостях уступил «Черноморцу» (1:2).
«Урал» дома был сильнее СКА (3:1), а чемпион «Балтика» на выезде поделила очки с тульским «Арсеналом» (0:0).
34-й тур
24 мая 10:00, Арена Химки
24 мая 10:00, Малая спортивная арена Локомотив
24 мая 10:00, Central Stadium
Завершен
3 - 1
24 мая 10:00, им. С. Билимханова
Завершен
1 - 2
24 мая 10:00, стадион Центральный Красноярск
24 мая 10:00, Волгоград-Арена
24 мая 10:00, Центральный
Завершен
2 - 1
24 мая 10:00, стадион Спартак
Завершен
0 - 0
24 мая 10:00, Локомотив
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости