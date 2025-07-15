«Ньюкасл» близок к трансферу Экитике из «Айнтрахта» за 80 млн евро. «ПСЖ» получит 20% от суммы
Юго Экитике близок к переходу из «Айнтрахта» в «Ньюкасл» за 80 млн евро.
Али Барат, агент 23-летнего форварда, сейчас находится в Англии и улаживает последние детали сделки, сообщает ESPN.
По данным источника, француз согласовал с «сороками» контракт на 5 лет и готов пройти медосмотр.
Если трансфер состоится, «ПСЖ», бывший клуб нападающего, получит 20% от суммы сделки, которая станет рекордной в истории «Ньюкасла». Три года назад «сороки» купили Александера Исака у «Сосьедада» за 70 млн евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги Экитике провел 33 матча, отличившись 15 голами и 8 ассистами. Подробнее его статистика – здесь.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12705 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости