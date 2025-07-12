«Ньюкасл» намерен купить Экитике. Отступные форварда «Айнтрахта» – порядка 100 млн евро

«Ньюкасл» собирается купить Юго Экитике.

По данным The Telegraph, «сороки» уже дали понять представителям игрока о своей заинтересованности и рассчитывают достичь договоренности с «Айнтрахтом ».

В соглашении Экитике прописаны отступные в размере около 100 миллионов евро. «Ньюкаслу », скорее всего, потребуется выплатить полную сумму, чтобы трансфер состоялся.

В прошлом сезоне 23-летний форвард забил 22 гола и отдал 12 результативных передач во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь .