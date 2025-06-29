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«Арсенал» включился в гонку за Экитике на фоне неопределенности с Дьокерешем и Шешко (Bild)

«Арсенал» присоединился к гонке за Юго Экитике.

Ранее сообщалось, что к форварду «Айнтрахта» проявляют интерес «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По информации Bild, «канониры» готовы попытаться подписать игрока в связи с тем, что переговоры по Виктору ДьокерешуСпортинг») и Беньямину ШешкоЛейпциг») застопорились. Лондонцев привлекает профиль нападающего, его было решено сделать серьезным кандидатом.

Контракт француза с «Айнтрахтом» действует до июня 2029 года. Утверждалось, что немецкий клуб не намерен продавать Экитике дешевле 100 млн евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Юго забил 15 голов и отдал 8 голевых передач в 33 матчах. Подробная статистика 23-летнего игрока – здесь

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
logoАйнтрахт Франкфурт
logoЮго Экитике
logoпремьер-лига Англия
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