«Арсенал» включился в гонку за Экитике на фоне неопределенности с Дьокерешем и Шешко (Bild)

«Арсенал» присоединился к гонке за Юго Экитике.

Ранее сообщалось, что к форварду «Айнтрахта » проявляют интерес «Ливерпуль », «Челси » и «Манчестер Юнайтед ».

По информации Bild, «канониры» готовы попытаться подписать игрока в связи с тем, что переговоры по Виктору Дьокерешу («Спортинг ») и Беньямину Шешко («Лейпциг ») застопорились. Лондонцев привлекает профиль нападающего, его было решено сделать серьезным кандидатом.

Контракт француза с «Айнтрахтом» действует до июня 2029 года. Утверждалось, что немецкий клуб не намерен продавать Экитике дешевле 100 млн евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Юго забил 15 голов и отдал 8 голевых передач в 33 матчах. Подробная статистика 23-летнего игрока – здесь .