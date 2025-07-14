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«Ньюкасл» предложил «Айнтрахту» более 70 млн евро за Экитике

«Ньюкасл» сделал предложение по Юго Экитике.

По информации Фабрицио Романо, английский клуб предложил более 70 миллионов евро за нападающего «Айнтрахта». Переговоры между сторонами продолжаются. 

В прошлом сезоне Бундеслиги французский футболист провел 33 матча, отличившись 15 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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