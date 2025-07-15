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Булыкин о новом сезоне РПЛ: «Футбол показал, что не всегда выиграют фавориты – что «Краснодар» в Суперкубке, что «ПСЖ» в финале КЧМ. Деньги и топ-игроки еще не все решают»

Дмитрий Булыкин допустил, что в новом сезоне РПЛ будут сюрпризы.

«Футбол показал, что не всегда выиграют фавориты – что «Краснодар» в финале Суперкубка, что «ПСЖ» в финале чемпионата мира среди клубов, поэтому деньги и топ-футболисты еще не все решают. Возможно за счет мотивации, за счет боеспособного коллектива вырывать победы. 

Посмотрим, как пройдет следующий сезон. Этим и интересен «Краснодар», который должен приложить в два раза больше усилий, чтобы отстоять титул. Но то, как они играли в Суперкубке, они еще не готовы защитить.

Верю ли, что «Зенит» вернется на трон в этом сезоне? Естественно, он вернется в борьбу за чемпионство. Сделали все для этого, но как это скажется на футболе, никто вам не скажет. У них очень серьезный состав, очень большие деньги. И вот прошлый год был осечкой, а до этого все было хорошо и выигрывали, и были единоличными лидерами. Поэтому, конечно же, «Зенит» — грозная сила, но как получится в этом сезоне, покажет время. 

В прошедшем сезоне и «Краснодар», и «Зенит», и «Спартак» были в одинаковых позициях, но выиграл «Краснодар», «Спартак» не попал в тройку, а «Зенит» довольствовался, можно сказать, ничем. Второе место для них — как поражение», — сказал бывший нападающий сборной России.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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