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Семак о будущем Адамова и Михайлова в «Зените»: «Решение о том, кто, возможно, уйдет в аренду, примем на днях»

Сергей Семак оценил перспективы Арсена Адамова и Ярослава Михайлова в «Зените».

В прошлом сезоне Адамов выступал на правах аренды в «Ахмате», Михайлов – в «Оренбурге».

— По поводу тех, кто вернулся из аренды, уже определились?

— У нас есть два таких игрока — Михайлов и Адамов. Они работают с командой и пока оставляют хорошее впечатление. Решение о том, кто, возможно, уйдет в аренду, думаю, примем на днях. Завтра‑послезавтра уже начнем двигаться в эту сторону. 

Думаю, один или два игрока уйдут в аренду, — сказал тренер «Зенита».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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