Семак о будущем Адамова и Михайлова в «Зените»: «Решение о том, кто, возможно, уйдет в аренду, примем на днях»

Сергей Семак оценил перспективы Арсена Адамова и Ярослава Михайлова в «Зените».

В прошлом сезоне Адамов выступал на правах аренды в «Ахмате », Михайлов – в «Оренбурге ».

— По поводу тех, кто вернулся из аренды, уже определились?

— У нас есть два таких игрока — Михайлов и Адамов . Они работают с командой и пока оставляют хорошее впечатление. Решение о том, кто, возможно, уйдет в аренду, думаю, примем на днях. Завтра‑послезавтра уже начнем двигаться в эту сторону.

Думаю, один или два игрока уйдут в аренду, — сказал тренер «Зенита ».