«Барриос мог без головы остаться, если бы защитник выносил мяч. Вильмар сильно рисковал». Гришин об ассисте хавбека «Зенита» в игре с «Войводиной»
Александр Гришин отметил риск Вильмара Барриоса при голевой передаче.
В воскресном товарищеском матче против «Войводины» (7:1) хавбек «Зенита» в эпизоде с седьмым забитым голом потерял равновесие, проскользил по газону, но сумел отдать результативный пас головой на Луиса Энрике.
«Барриос там сильно рисковал. Если бы защитник выносил мяч, то там можно было без головы остаться. Но молодец защитник, что остановился.
Барриос вообще красавец, в такой момент пойти не каждый сможет. Это говорит о том, что заряженность футболиста на игру была 120%», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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