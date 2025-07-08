Сергей Ташуев: «У «Зенита» появились проблемы с составом – в полузащите один Барриос, центральная ось ослабла. Малкома критически не хватает»

Сергей Ташуев заявил о проблемах «Зенита» с составом.

Команда тренера Сергея Семака ранее уступила «Балтике» (1:2) в товарищеском матче.

«Сейчас Малкома критически не хватает «Зениту ».

У команды вообще появились проблемы с составом. Это стало очевидно после игры с «Балтикой».

Клуб с такими возможностями не имеет и не может привезти к себе центрального хавбека, плеймейкера и атакующего хавбека.

В полузащите есть один Барриос , и все. С уходом Малкома и Клаудиньо центральная ось «Зенита» ослабла», – сказал Сергей Ташуев .