Сергей Ташуев: «У «Зенита» появились проблемы с составом – в полузащите один Барриос, центральная ось ослабла. Малкома критически не хватает»
Сергей Ташуев заявил о проблемах «Зенита» с составом.
Команда тренера Сергея Семака ранее уступила «Балтике» (1:2) в товарищеском матче.
«Сейчас Малкома критически не хватает «Зениту».
У команды вообще появились проблемы с составом. Это стало очевидно после игры с «Балтикой».
Клуб с такими возможностями не имеет и не может привезти к себе центрального хавбека, плеймейкера и атакующего хавбека.
В полузащите есть один Барриос, и все. С уходом Малкома и Клаудиньо центральная ось «Зенита» ослабла», – сказал Сергей Ташуев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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