«Сочи» включился в борьбу за Мухина. Сообщалось, что хавбека ЦСКА хочет арендовать «Ростов»
«Сочи» тоже намерен подписать Максима Мухина.
Об этом сообщает Sport24.
Ранее стало известно, что полузащитника ЦСКА хочет арендовать «Ростов».
В прошлом сезоне 23-летний игрок из-за восстановления от травмы провел лишь один матч.
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ЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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