«Сочи» включился в борьбу за Мухина. Сообщалось, что хавбека ЦСКА хочет арендовать «Ростов»

«Сочи» тоже намерен подписать Максима Мухина.

Об этом сообщает Sport24.

Ранее стало известно, что полузащитника ЦСКА хочет арендовать «Ростов».

В прошлом сезоне 23-летний игрок из-за восстановления от травмы провел лишь один матч.